Kırklarelispor, Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Nesine 2. Lig temsilcilerinden Kırklarelispor’da transfer süreçleri sürüyor. Kulüp binasında düzenlenen törende, Fethiyespor’dan kaleci Anıl Demir ile sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Volkan Can, yaptığı açıklamada, yeni transferlerle takıma güç katmaya devam ettiklerini belirtiyor.

KALECİ DEMİR TAKIMA KATILDI

Volkan Can, Kırklarelispor’a katıldığını vurguladığı kaleci Demir için yeşil-beyaz formayı giyen tüm futbolculara başarı temennisinde bulunuyor. Can, yeni sezonda iddialı bir performans sergilemek için çalışmalara devam ettiklerini ifade ediyor.

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

Kırıkhan'da iki otomobilin çarpışarak sürüklendiği kaza anları kaydedildi. Kazada yaralanan sürücüler için sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Sibel Ve Seda, Kadın Bakır Ustaları

Gaziantep'te Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, 10 yıldır erkek egemen bakır işlemeciliğinde başarılı birer örnek olarak kadınların gücünü sergiliyorlar.

