Kırkpınar Ailesi Bayramda Bir Araya Geldi

KIRKPINAR AİLESİ BAYRAMDA BİR ARAYA GELDİ

İzmir’in en kalabalık aileleri arasında yer alan Erzurum kökenli Kırkpınar Ailesi, bayramın ilk gününde bir araya geldi. Bayraklı başta olmak üzere İzmir’in çeşitli ilçelerinde yaşayan Kırkpınar Ailesi’nin birçok ferdi, bayramlaşma geleneğini sürdürmek amacıyla toplandı. Aile, sadece İzmir’de değil, aynı zamanda Türkiye’nin birçok yerinde yaşayan bireyleriyle gelenek, görenek ve adetlerini yaşatmaya devam ediyor.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİLER

Bayramlaşma programında söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, aile üyelerinin katılımıyla birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. “Ege’nin incisi İzmir’e değer katmak ve her alanda İzmir’in gelişimine katkı sunmak için gayret gösteriyoruz” diyen Kırkpınar, Ramazan ayının ardından bayram gününe kavuşmanın sevincini dile getirdi. Aile olarak geçmişten bugüne her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını aktaran Kırkpınar, “Birlikten kuvvet doğar” anlayışıyla gelenek ve göreneklere bağlı kaldıklarını belirtti.

BAYRAMIN DEĞERİ VE JENERASYONLAR ARASI BAĞLAR

Yaşar Kırkpınar, bu tür etkinliklerin yeni neslin tanışmasına ve kaynaşmasına da yardımcı olduğunu ifade etti. “Kalabalık bir sülale olduğumuz için bayramlar gibi önemli günlerde bir arada olmak, gelecek nesillerimize örnek olacaktır” diyen Kırkpınar, gençlerin bu vesileyle akrabalık bağlarını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca, Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ettiklerini belirtti. Bayramlaşma merasimi, yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirildi.