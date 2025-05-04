Kırkpınar Köyü Su Altında Kaldı

SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SEL OLAYI

Bayburt’ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Kırkpınar köyündeki dereyi taşırdı ve bu nedenle köy sel altında kaldı. Büyük bir su taşkını yaşanan bölgede, yağmur ve kar suları nedeniyle dere yatağından taşan su, köydeki evlerin girişlerine kadar ulaştı. Sel, Kırkpınar köyünde büyük bir tahribata yol açtı.

KÖY SAKİNLERİNDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Köyde biriken sular ve taşkın durumunu görünce kaygılanan bir köy sakini, dere ıslah çalışmalarının artık yapılması gerektiğini belirtti. “50 yıldır bu köyde dere çalışması yapılmıyor” diyen vatandaş, durumu şöyle değerlendirdi: “Köyümüz aşırı yağışlardan dolayı sel altında kaldı. Evlerin kenarlarından su gidiyor. Arazi olsun, köyün içi olsun, köyün kenarındaki mahalleler olsun bütün hepsi suyun içinde kaldı. Bu derelerde, dere ıslah çalışmaları yapılması gerekiyor. Dere çalışması 50 yıldır Kırkpınar köyünde yapılmıyor, köyün son hali budur. Yetkililerden en kısa zamanda dere ıslahı bekliyoruz.”

KAMERALARA YANSIMALAR

Olayın büyüklüğünü gözler önüne seren cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, köyün bir kısmının su altında kaldığı ve taşan suların yerleşim alanına doğru ilerlediği görüldü. Bu anlar, selin etkisini açıkça gösteriyor ve köy halkının yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.