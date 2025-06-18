Kırkpınar Yağlı Güreşleri 30 Haziran’da

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK HEYECANA HAZIRLANIYOR

Geleneksel Türk sporlarının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu sene yeniden bir coşkuya ev sahipliği yapacak. Her yıl olduğu gibi Edirne’de gerçekleşecek bu etkinlik, binlerce sporseverin ilgisini çekecek. Peki, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman gerçekleştiriliyor?

KIRKPINAR YETKİNLİKLERİ TARİHİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 30 Haziran 2025 tarihinde festival programıyla başlayacak. Güreş müsabakaları ise 4 Temmuz Cuma günü yapılacak ve 6 Temmuz Pazar günü final karşılaşmaları ile son bulacak. Etkinlikler Edirne Belediyesi tarafından organize ediliyor. 2025 yılında düzenlenecek olan 664. Kırkpınar organizasyonu, 30 Haziran’da başlayıp 6 Temmuz’da tamamlanacak.

ÖDÜL DAĞILIMI VE BAŞPEHLİVANLAR

Bu yılki Kırkpınar’da hangi ödüllerin dağıtılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki organizasyonlardaki ödül yapısına bakıldığında, başpehlivan ödülünün 550.000 TL civarında sabit kalması ve toplam ödül havuzunun da 3 milyon TL civarında olması bekleniyor. 2024 Kırkpınar için planlanan ödül detayları ise şu şekilde:

– Başpehlivan: 550.000 TL

– İkinci olan pehlivan: 275.000 TL

– Üçüncü olan pehlivanlar: kişi başı 140.000 TL

Katılma hakkı kazanan 8 başpehlivan ise şu isimlerden oluşuyor: Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan). Bu güreşçiler, turnuvada 1. turda 4. torbadaki isimlerle eşleşerek mücadeleye başlayacaklar.