Kırkpınar Yağlı Güreşleri 30 Haziran’da

GELENEKSEL TÜRK SPORU: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türkiye’nin en köklü spor organizasyonlarından biri olarak bu yıl da büyük bir heyecan yaratacak. Her sene olduğu gibi Edirne’de gerçekleştirilecek olan bu etkinliğe binlerce güreş severin katılması bekleniyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlayacak, başpehlivanlar kimler olacak sorularının yanıtları merakla bekleniyor.

ETKİNLİK TARİHLERİ VE PROGRAMI

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 30 Haziran 2025 tarihinde festival programıyla kapılarını açacak. Güreş müsabakaları ise 4 Temmuz Cuma günü başlayarak 6 Temmuz Pazar günü final karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Etkinliklerin organizasyonu Edirne Belediyesi tarafından üstleniliyor. Kırkpınar’ın 664. organizasyonu, başpehlivan ödülü ve toplam ödül havuzuyla da dikkat çekecek.

ÖDÜL DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Bu yılki yarışmada başpehlivan ödülünün 550.000 TL civarında sabit kalması bekleniyor, toplam ödül havuzunun ise 3 milyon TL’ye yaklaşması öngörülüyor. 2024 Kırkpınar’ında dağıtılacak ödüller ise şu şekilde belirlenmiş. Başpehlivan: 550.000 TL, 2. olan pehlivan: 275.000 TL, 3. olan pehlivanlar: kişi başı 140.000 TL olacak. Turnuvaya katılmaya hak kazanan başpehlivanlar arasında Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç ve Ali Güngör Ekin yer alıyor. Bu güreşçiler, turnuvada 1. turda 4. torbadaki isimlerle eşleşerek mücadele edecekler.