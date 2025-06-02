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Kırlangıç, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

KURTARILAN KIRLANGIÇ

Hatay’da mahsur kalan bir kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Antakya ilçesinde bulunan Saray Caddesi’ndeki bir binanın penceresinde, ayağına ip dolanmış halde kalan kırlangıcı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepet yardımıyla kırlangıcı kurtarıp, ayağına dolanan ipi dikkatlice kestiler. Kurtarma operasyonunun sona ermesinin ardından kırlangıç, sağlığına kavuşarak doğaya bırakıldı.

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