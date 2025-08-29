Kırmıtlı Köyünde 26 Konut Teslim Edildi

KIRMITLI KÖYÜ’NDE 26 KÖY EVİNE ANAHTAR TESLİMİ

Osmaniye’nin Kırmıtlı köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için inşa edilen 26 köy evinin anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Deprem sonrası hızla yapılan bu konutlar, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla hayata geçirildi.

VALİ YILMAZ’DAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

Anahtar teslim programında bir konuşma yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Bu konutların sağlam ve dayanıklı yapıldığını vurgulayan Vali Yılmaz, “Kırmıtlı köyümüzde 26 köy deprem konutumuzun anahtar teslimini gerçekleştirdik. Konutlarımız çok güzel ve çok sağlam yapılmış, ömürlük konutlar. Kıymetli hemşehrilerimizin sağlıkla, huzur içinde oturmalarını dilediğimiz bu konutlarımız hemşehrilerimiz için en güzel şekilde hazırlandı. Bütün gücümüzle hemşehrilerimizi konutlarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Onların huzuru için, onların gülümsemeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hamdolsun bu konutlarımızı da teslim ettikçe mutlu oluyoruz,” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Konutların kalitesinden oldukça memnun olduklarını dile getiren hak sahibi vatandaşlar, Vali Yılmaz’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin,” ifadelerini kullandı. Bu yeni konutların, depremzede vatandaşların yaşamlarına önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.