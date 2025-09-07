Kırmızı Alarm Verildi, Ölüm Oranı Yüksek

KONGO’DA ŞÜPHELİ VAKALAR ARTIYOR

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde, 15 can kaybı olmak üzere 28 şüpheli vaka kaydedilmiş durumda. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanının yer aldığı da bilgisi mevcut. Bölgedeki sağlık yetkilileri, perşembe günü salgın ilan etti.

UGANDA’DAN YÜKSEK ALARM

Bu gelişmeler üzerine Uganda, yüksek alarm durumu ilan etti. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve virüsün ülkeye girmesini önlemek adına risk değerlendirmesi yapacaklarını belirtti. Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu da virüsün ülkeye girmesine yol açıyor. Risk değerlendirmesi tamamlanır tamamlanmaz müdahalelerde bulunacağız” diye konuştu.

NİJERYA SINIR GÖZETİMİNİ ARTIRIYOR

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kasai bölgesinde Ebola virüsünün salgınının doğrulanması üzerine, ülke sınırlarında gözetimi güçlendirdiklerini duyurdu. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için bakanlıklar, daireler ve kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. NCDC ayrıca, sınır bölgeleri ve giriş noktalarında denetimlerin artırılacağını belirtti ve ülkedeki sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme tedbirlerinin güçlendirileceğini vurguladı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 57’YE ULAŞTI

Merkez, virüsün Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde görüldüğünü ve ateş, kusma, ishal ile kanama gibi semptomların tespit edildiğini duyurdu. Çalışmalara göre, ölüm oranı şu anda yüzde 57 olarak tahmin ediliyor. NCDC, Ebola virüsünün canlı veya ölü hayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece ölümcül bir hastalık olduğunu belirterek, erken teşhisin, hastaların izolasyonunun ve zamanında tedavinin ölüm olasılığını azaltabileceğini ifade etti.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola virüsü hastalığı, bulaşıcı ve oldukça şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişiyor. Hastalığın erken belirtileri, aniden yükselen ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısını içeriyor. Bu belirtilerden sonra, kusma, ishal ve ciddi vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm gibi durumlar görülebiliyor.