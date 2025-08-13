Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı

DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Dolandırıcılık suçundan dolayı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi, Mersin’in Silifke ilçesinde yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan şahsın Antalya’dan Mersin’e giriş yapacağına dair istihbarat aldı.

OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Silifke ilçesinde şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorlu’da Yaya Geçidinde Kaza

Çorlu'da yaya geçidinde bir otomobilin çarptığı üç kişi yaralanırken, sürücü gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Yangın Kazasında Orman İşçisi Şehit

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Osmaniye'deki yangına müdahale eden arazözün kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel'in şehit olduğunu, dört işçinin de yaralandığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.