Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı

DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Dolandırıcılık suçundan dolayı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi, Mersin’in Silifke ilçesinde yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan şahsın Antalya’dan Mersin’e giriş yapacağına dair istihbarat aldı.
OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Silifke ilçesinde şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişi, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.