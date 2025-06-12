Kırmızı Bültenle Aranan Suçlular Yakalandı

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN SUÇLULAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 5 suçlunun Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, uluslararası suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonun Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile gerçekleştirdiğinin bilgisini sosyal medya üzerinden paylaştı.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLEN SUÇLULAR

Bakan Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y.’nin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını bildirdi. A.A.Y., “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranıyordu. A.D. ise “Adam öldürme”, “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs”, “Hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “Hakaret”, “Yaralama”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, bulundurma veya taşıma ve silahla tehdit” suçlarıyla gündemde. O.Ç., “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu.

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN SUÇLULARIN SUÇLARI

Ulusal seviyede aranan suçlulardan İ.K. “Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme” suçuyla aranıyordu. Diğer bir ulusal aranan, G.Y. ise “FETÖ terör örgütüne üye olma” suçundan takibe alınmıştı.