Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Necati Utku Kiraz’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Lice/Daralan köyü kırsalında Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve Mazlum kod adlı 2 teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde EGM-İHA teröristlerin görüntüsünü aldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgeye J- İHA’nın da yönlendirilmesi sağlandı.

Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde 1 terörist; bölgeden kaçmaya çalışan, diğer terörist de hava unsurları ve ATAK Helikopteri vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz’ın, İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle ve terörden arananlar listesinde turuncu kategoride aranan sözde- Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet gösteren bir terörist olduğu belirlendi.

Kiraz’ın, Güvenpark eylemini soruşturmasında da adı geçiyor.