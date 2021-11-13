Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den ülkeye girmeye çalışan 2 DEAŞ’lı teröristin yakalandığını duyurdu.

Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.”