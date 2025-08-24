Kırmızı Et Fiyatları Artış Gösteriyor

KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki düşüşten dolayı arzın zayıflaması, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Temmuz ayında uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle küresel gıda fiyatları yüzde 1,6 artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat Endeksi’nde yer alan Et Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puana ulaştı ve bu, bir rekor olarak kaydedildi. Et Fiyat Endeksi’nin yıllık artışı ise yüzde 6 seviyesine ulaştı.

ABD’DE DANA KIYMA FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ

Kırmızı et fiyatlarının artış oranları ülkeler arasında değişkenlik gösteriyor. ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, temmuzda dana kıyma fiyatı 453 gram için 6,3 doları geçti. Böylece ABD’de dana kıyma fiyatı, son bir yılda yüzde 15,9 artarak bu dönemdeki yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon ortalamasının çok üzerinde bir artış gösterdi. ABD’de kıyma fiyatları, son iki yıldır artış eğilimi sürdürüyor.

AB ÜLKELERİNDE KIRMIZI ET FİYATLARI YÜKSELİYOR

AB Komisyonu’nun hazırladığı haftalık rapora göre, AB üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 11-17 Ağustos haftası itibarıyla, karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya çıkarak yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi. Bu artış, aynı dönemde AB’deki yıllık enflasyon oranının sadece yüzde 2,3 olmasıyla dikkat çekiyor.

İNGİLTERE’DE TARİHİ ARTILAR GÖRÜLÜYOR

İngiltere’de tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB verilerine göre, kırmızı et fiyatları en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound olan kıyma fiyatı, bu yıl 10,6 pounda yükseldi. Bu dönemde kıyma fiyatındaki artış yüzde 47 olarak kaydedildi. İngiltere’de bu tarihlerde enflasyon oranı yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

KÜRESEL ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

FAO’nun son analizi, küresel et fiyatlarındaki artışı sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişe bağlıyor. Özellikle Çin ve ABD kaynaklı talep artışı sığır eti fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu durum, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da artırıyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarifesinin de ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KURAKLIK ETKİSİ

ABD’de bu yılın başında büyükbaş hayvan sayısı 86,7 milyonla 1950’lerden beri en düşük seviyesine geriledi. Düşüş, ABD’nin hayvancılık yapılan bölgelerinde bir yıldan fazla süren kuraklık, meraların kuruması ve artan yem maliyetleri gibi birçok etkenden kaynaklanıyor. Hayvancılık uzmanları, yapılacak adımlar ve sağlanacak desteklerin etkilerinin ancak uzun uzun vadede görülebileceğine dikkat çekiyor ve mevcut durumun kısa vadede değişmeyeceğini, kırmızı et fiyatlarının artış eğiliminde devam edeceğini öngörüyor. Türkiye’de de benzer gelişmeler yaşanıyor ve vatandaşlar, ucuz et bulduklarında buzdolaplarına stoklama yapıyor.