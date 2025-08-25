Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞLAR

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan varlığındaki azalma, kuraklık, yem maliyetlerindeki artış, yüksek tarifeler ve güçlü talebin etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının küresel ölçekte son yılların en yüksek seviyelerine çıktığını ortaya koyuyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 127,3 puana ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 6’ya yaklaştı. Bu tablo, küresel kırmızı et piyasasında önemli bir dalgalanma yaşandığını gösteriyor.

ABD’DE KIIYMA FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı temmuzda 6,3 doları aşarak yüksek bir seviyeye ulaştı. Son bir yılda kıyma fiyatı yüzde 15,9 oranında artarken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu fazlasıyla geride bıraktı. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son iki yıldır kesintisiz olarak yükseliş eğiliminde olduğunu vurguluyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’DE REKOR ARTILAR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya çıkarak önemli bir artış gösterdi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik tarihi bir artışı işaret ediyor. Ayrıca, İngiltere’de kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 yükseldi. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşiyor.

KURAKLIK FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

FAO analizine göre, fiyat artışının başlıca sebepleri arasında Çin ve ABD’den gelen yüksek talep öne çıkıyor. Özellikle, sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları tetikliyor. Ek olarak, ABD’nin Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarifeler, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlara ek baskı oluşturuyor.

HAYVAN SAYISI AZALIYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, uzun süreli kuraklık, otlakların kuruması ve artan yem maliyetlerinin üretimi kısıtladığını belirtiyor. Hayvancılık sektöründe yapılacak adımların etkilerinin kısa vadede fiyatlara yansımayacağı, yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceği ifade ediliyor.