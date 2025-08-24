Kırmızı Et Rekor Fiyat Artışı

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki azalma nedeniyle arzın zayıflaması, talep artışı, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor düzeylerde seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden elde edilen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,6 yükseldi. Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlerin takip edildiği FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Et Fiyat Endeksi’nde yıllık artış ise yüzde 6’ya ulaştı. Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, libre olarak ölçülen 453 gram için dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Bu durum, ABD’deki dana kıyma fiyatlarının son bir yılda yüzde 15,9 artarak, bu dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonun oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. ABD’de kıyma fiyatları son iki yıldır sürekli bir artış eğilimi içinde.

AB VE İNGİLTERE’DE FİYAT ARTIŞLARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun et piyasasına dair hazırladığı haftalık rapora göre, Birlik üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere tırmandı. AB ülkelerinde 11-17 Ağustos haftası itibarıyla karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogramda 662,31 avroya ulaşarak, yıllık bazda yüzde 32,8’lik bir artış kaydedildi. Bu artış, AB’deki yüzde 2,3’lük yıllık enflasyon oranının oldukça üzerindeydi. İngiltere’de ise, tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB verilerine göre, kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’de kıyma fiyatları, geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pounddan, bu yıl 10,6 pounda çıktı ve bu dönemdeki artış yüzde 47 düzeyinde gerçekleşti.

FİYAT ARTIŞININ NEDENLERİ

FAO’nun son analizine göre, küresel et fiyatları sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten etkileniyor. Sığır eti fiyatları, özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü taleple arttı. Bu talep artışı, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da yukarı çekti. Ayrıca, ABD’nin temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarife de, ihracat akışlarını sınırlayarak fiyatlarda baskı oluşturdu. Bunun yanı sıra, ABD’de büyükbaş hayvan sayısı 1950’lerden beri görülen en düşük seviye olan 86,7 milyona geriledi. Bu düşüş, uzun süredir devam eden kuraklık, meraların kuruması ve yem maliyetlerinin artması gibi sebeplerden kaynaklandı. Hayvancılık uzmanları, bu alanda alınacak önlemlerin ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının uzun vadede görülebileceği uyarısında bulunuyor. Piyasadaki durumun kısa vadede değişmeyeceğini ve kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.