Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN UYGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Türkiye’de uygulanan cezalar ve yaptırımlara rağmen, hâlâ kırmızı et kıyması, köfte ve sucuk gibi ürünlerde, pide ve lahmacun harçlarında kanatlı eti ile kalp ve taşlık kullanımı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit veya tağşiş yapılan gıdalara ait denetim sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor. Bakanlık, “Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi” başlıklı kısımda, diğer tohum yağlarıyla karıştırılan zeytinyağları, tağşiş yapılan ballar ve kırmızı etli ürünlerdeki uygunsuzlukların fark edileceğini duyuruyor.

DENETİMLERE RAĞMEN HİLELİ ÜRÜNLER İŞLENİYOR

Uygulanan cezalar ve yaptırımlara rağmen pek çok firma, haksız kazanç elde etmek amacıyla kırmızı etli ürünlere kanatlı eti, taşlık ve kalp ekleyerek sahteciliği sürdürüyor. Adana kebabından ünlü börekçiye, Konya’nın etli ekmeğinden mantı harcına kadar birçok üründe tağşişe rastlamak mümkün. Denetim sonuçlarına göre, Gaziantep’in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde kırmızı et kıyması içinde, İstanbul Ümraniye’de ünlü bir börekçide dana kıyma pide harcında ve Kütahya’da bir dana sucukta ise kanatlı eti bulunmakta.

CEZALAR VE DENETİMLER SÜRECEK

Antalya’da hazır kıymada sakatat tespit eden gıda denetimcileri, Bursa’nın Kestel ilçesindeki bir lokantada satılan lahmacunun harcında neredeyse kırmızı ete rastlamadı. Hatta lahmacun harcında kanatlı eti, kalp ve taşlığı belirlediler. Antalya’da dana kuzu karışık köftede, İzmir’de mantı harcında ve dana kuzu Adana kebapta, ayrıca Antalya’da hamburger köftesinde de kanatlı eti tespit edildi. Yetkililer, uygunsuzluk tespit edilen ürünlere cezai işlem ve yaptırımlar uygulandığını duyuruyor ve denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.