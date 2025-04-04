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Kırmızı Halı Temasıyla Yarışma Heyecanı

Her hafta farklı bir tema ile jüriyle buluşan yarışmacılar, bu hafta “Kırmızı Halı Şıklığı” konsepti ile podyuma çıkıyor. Jüri koltuğunda moda ikonları Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer’in olduğu yarışmada, elenecek kişinin kim olacağı izleyiciler ve yarışmacılarda büyük bir heyecan yaratıyor. “4 Nisan İşte Benim Stilim eleme gecesi” sosyal medya üzerinde en çok tartışılan konular arasında yer aldı. Peki, İşte Benim Stilim 4 Nisan 2025’te kim elendi?

Yarışmanın Detayları

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği programda, Güzide Duran, Ivana Sert ve Nur Bilen Yavuzer jüri olarak yer alıyor. Ancak, İşte Benim Stilim’de elenen yarışmacı henüz açıklanmadı.

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