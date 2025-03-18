Kırmızı Işığı Geçen Araç Çocuklara Çarptı

KAZA ANI VE AĞIR YARALANMA

Küçükçekmece’de kırmızı ışığı ihlal eden bir araç, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarptı. Bu talihsiz kazada bir çocuk ağır yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN DURUM

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan 34 EY 5648 plakalı aracın sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek iki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar savruldu. Olayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralı çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Yaşanan kaza anı ise çevrede yer alan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuklara çarptığı anlaşılıyor.