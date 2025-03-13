Kırmızı Işığı Geçenlerin Ehliyeti İptal Edilecek

KIRMIZI IŞIK CEZALARI ARTIRILIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmaya yönelik eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlali cezasının artırılacağını duyurdu. Daha önce 2 bin 167 TL olan bu ceza, yeni uygulama ile kademeli olarak yükselecek ve ihlallerin tekrarlanması durumunda sürücüler için ağır yaptırımlar uygulanacak.

YENİ CEZA MİKTARLARI

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda yaptığı açıklamada kırmızı ışık ihlali ceza miktarlarını şu şekilde belirtti:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + Ehliyet iptali + Göz muayenesi zorunluluğu

EHLIYET İPTALİ UYGULAMASI

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin yeniden sıfırdan ehliyet alması gerektiğinin altını çizdi. Bu düzenlemeler, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uyum göstermesini amaçlıyor.