Kırmızı Işık İhlali, Motosiklet Kazası

KAZA DETAYLARI

Antalya’da meydana gelen talihsiz bir olayda, kırmızı ışık ihlali yapan bir tur aracı, motosiklete çarptı. Bu trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda Antalya yönünden Manavgat yönüne giden İshak Demirbaş’ın kullandığı 31 ASF 327 plakalı tır aracının, Taşağıl kavşağında kırmızı ışığı ihlal etmesi sonucunda oluştu. Demirbaş, Taşağıl istikametinden gelerek kavşaktan Manavgat yönüne dönmeye çalışan Hüseyin Evren’in kullandığı 07 BMA 512 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 51 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Evren, olay yerinde 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CENAZE VE GÖZALTILAR

Hüseyin Evren’in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazanın ardından tır sürücüsü İshak Demirbaş, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı.