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Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarptı

KAZADA AĞIR YARALANMA

Edirne’de bir motosikletli, kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarparak ağır yaralandı. Olay Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 AED 839 plakalı motosikletin sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 22 NK 193 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine polis ile sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis kazayla ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattı. Kazanın nedenine ilişkin daha fazla bilgi araştırılıyor.

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