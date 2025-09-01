Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

KAZA ANINDA YARALANAN OLMADI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı ve şarampole indi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün öğle saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Manavgat istikametine giden otomobilin sürücüsü, Tekandız Kavşağı’na geldiğinde, ışık sisteminin kırmızıda bekleyen araçlarına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün ani refleksi sayesinde kaza kıl payı atlatılırken otomobil yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan kontroller sonucunda, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İFADE EDİYOR

Otomobil, vatandaşların yardımıyla tarladan çıkartıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücüyle görüştükten sonra sürücü aracına binerek yoluna devam etti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin kavşak sisteminde kırmızı ışığın yanmasıyla duran araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdığı, sağ şeritteki tur aracının yanından emniyet şeridine geçmeye çalıştığı ve bu sırada emniyet şeridinde duran motosikleti fark eden sürücünün son bir hamle yaparak motosiklete çarpmamak için otomobili yol kenarındaki tarlaya sürdüğü görülüyor.