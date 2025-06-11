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Kırmızı Işıkta Geçen Araç Yaraladı

KAZA HAZIRLIKTAKİ DURUMU GÖSTERİYOR

Giresun’da kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Emin B. (23) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde liman kavşağında meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı. Ordu’dan Giresun istikametine giden İrem Ç. idaresindeki 28 AXX 701 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta hızla geçerken Emin B.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Emin B. yaralandı ve olay yerine ihbar edilmesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı.

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