Kırmızı Işıkta Geçmenin Yeni Cezaları Açıklandı

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI ARTTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmayı amaçlayan bir eylem planının bir parçası olarak, kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu. Mevcut uygulamada 2 bin 167 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle kademeli bir şekilde artırılacak. Ayrıca, ihlallerin tekrarında sürücülere daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

CEZALARDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda yaptığı açıklamada kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde detaylandırdı:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + ehliyet iptali + göz muayenesi zorunluluğu

EHLIYET İPTALI VE YENİ SÜREÇ

Yeni düzenlemeler kapsamında, bir yıl içinde 6 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeni bir ehliyet almak zorunda kalacaklarını belirtti.