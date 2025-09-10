Kırmızı Işıkta Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDAKİ DURUM

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışıkta duran bir motosiklete arkadan gelen bir kamyon çarptı. Bu kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ata (44) yaşamını yitirirken, 15 yaşındaki oğlu Eymen Ata yaralandı. Kazanın, saat 18.00 civarında Bakırköy Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenildi.

KAZA DETAYLARI

Turhan E. yönetimindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ata’nın kullandığı 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü ile arkasındaki oğlu savruldu. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri intikal etti. Yaralanan Mehmet Ata ve oğlu Eymen Ata, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

MÜDAHALELER VE SONUÇ

Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen, motosiklet sürücüsü Mehmet Ata kurtarılamadı. Eymen Ata’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilerek Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne nakledildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü Turhan E.’nin gözaltına alındığı ve soruşturmanın başladığı kaydedildi.