Kırmızı Işıkta Tır Otomobile Düştü

KAZA ANINI TETİKLEYEN OLAY

Elazığ’da, inşaat demiri yüklü bir tırın, kırmızı ışıkta ani fren yapması sonucunda taşıdığı tonlarca demir, o sırada kırmızı ışıkta beklemekte olan lüks bir otomobilin üstüne düştü. Facianın eşiğinden dönülen bu kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZAYA SEBEP OLAN FRENLEME

Edinilen bilgilere göre, T.O. yönetimindeki 23 LH 911 plakalı demir yüklü tır, aniden fren yapması sonucu, aynı yönde duran S.T. kontrolündeki 55 AVG 05 plakalı lüks otomobilin üzerine demir yığdı. Bu çarpışmada 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar kaza anını gördüklerinde hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, ambulanslarla tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere sevk etti. İlginç kaza haberine tanıklık eden vatandaşlar, bu durumu cep telefonlarıyla kaydetmek için birbirleriyle adeta yarıştı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede detaylı incelemeler gerçekleştirdi.