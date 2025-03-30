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Kırmızı Kart Gören Frankowski’den Sorumluluk Mesajı

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MAÇTAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 2-1’lik bir yenilgi aldı. Maçın 36. dakikasında Przemyslaw Frankowski, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Yasin Kol, Ernest Muçi’ye yapılan faul sonrasında önce sarı kart gösterdi. Ancak VAR hakemi Polonyalı Pawel Pskit, pozisyona müdahale ederek Kol’u çağırdı. Yasin Kol daha sonra Frankowski’yi oyundan attı. Bu durum, Frankowski’nin 12 yıl aradan sonra gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

FRANKOWSKİ’NİN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası Frankowski, pişmanlığını dile getiren bir paylaşımda bulundu. “Sorumluluğu alıyorum” diyen futbolcu, “Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. Frankowski, bundan sonraki maçta en iyi Galatasaray’ı sahaya yansıtacaklarına inandığını belirtti.

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