Kırmızı Kart Oyun Akışını Etkiledi

MAÇ YORUMU VE TARTIŞMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-2 sonuçlanan Hatayspor yenilgisinin ardından görüşlerini paylaştı. Mourinho, “Bugün 2 tane maç vardı. Biri 11-11’di diğeri 11’e 10’du. İlkinde rakibin şutu yoktu. Maçı domine ediyorduk ama kırmızı karttan sonra oyun değişti. 2. yarı bizim için zordu” diye ifade etti. Mourinho, bazı fırsatları değerlendiremediklerini vurguladı ve “2-1 yapacak skoru bulabilirdik ama genç kalecimizin hatasıyla geriye düştük sonrasında maçı kaybettik” şeklinde konuştu.

BİLGİ VE GÜVENİN GÜNCELLENMESİ

Mourinho, başkanlarının kendisi için olan güveninin sürdüğünü belirtti. “Başkanımız televizyon programında kalmamı istediğini belirtti. Kendisi bana güveniyor. Bu kamuoyunda bilinen bir bilgi. Durum bu şekilde. Kendisi de bu konuda gayet netti” dedi. Ayrıca, “Aynı şeyleri birebir görüşmemizde de bana söyledi. Eğer durumda değişiklik varsa bana bir şey söylenmedi” diyerek mevcut durumun açık olduğunu aktardı.

GELECEK MAÇ HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, ligin son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç, takım için büyük bir öneme sahip. Mourinho ve ekibi, bu müsabakaya odaklanarak toparlanmayı ve ligdeki durumu iyileştirmeyi hedefliyor.