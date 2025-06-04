Kırmızı Kart Uygulamasında Değişiklik Yapıldı

YENİ DİSİPLİN TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde bazı disiplin kurallarında değişiklikler gerçekleştiriyor. Artık futbolcular, kırmızı kart cezalarını takip eden resmi maçlarda çekecek. Daha önce, kırmızı kart uygulaması yalnızca ihlalin yaşandığı kategorideki 4 maça kadar cezalarla sınırlıydı.

KULÜPLERİN SÖZLEŞME BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TFF’nin resmi internet sayfasında yapılan açıklamaya göre, diğer dikkate değer değişiklik futbolcu sözleşmeleriyle ilgili. Kulüpler, futbolcularla yaptıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı ve sağlanan konut gibi tüm gelir ve giderleri TFF’ye bildirmek zorunda. Eğer TFF’ye sunulmayan herhangi bir kazanç veya harcama tespit edilirse, bu durumda belirtilmeyen meblağın yarısı kadar ceza uygulanacak.