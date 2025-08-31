Kırmızıgül, Devlet Desteğiyle 800 Küçükbaş Yetiştiriyor

DEPREM SONRASI HAYVANCILIKTA YENİDEN YÜKSELİŞ

6 Şubat 2023’te Hatay’da meydana gelen deprem sonrası ahırları yıkılan Halil İbrahim Kırmızıgül, devlet desteğiyle kayıplarını telafi ederek hayvan sayısını 800’e çıkardı. Kahramanmaraş merkezli depremde Kırıkhan ilçesindeki Mahmutlu Mahallesi’nde 3 ahırı yıkılan Kırmızıgül, 400 koyun ve keçisinden 32’sinin telef olmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibe desteğine başvurdu.

HAYVAN SAYISINI ARTIRDI

Evli ve 8 çocuk babası olan Kırmızıgül, depremin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kendisine hibe edilen 32 küçükbaş hayvan ile hayvan sayısını tekrar 400’e yükseltti. Yeni doğumlarla birlikte bu sayıyı 2 yıl içinde 800’e ulaştıran Kırmızıgül, her gün sabah erken saatlerden akşamüstüne kadar merada hayvanlarını otlatıyor.

AHIRLARINI YENİDEN İNŞA ETTİ

Çocukluk yaşlarından bu yana babasının mesleği olan hayvancılığı sürdüren Kırmızıgül, depremin olumsuz etkilerine rağmen işine devam etti. Üç yeni ahır inşa ettiğini belirten Kırmızıgül, “Çok kötü günler yaşadık ama Allah devletimizden razı olsun kaybımı karşıladı. 3 ahırım yıkıldı, 32 hayvanım öldü. Devletimiz 32’sini de geri verdi” şeklinde konuştu.

AİLESİNİN GEÇİM KAYNAĞI

Her gün saat 05.00’te uyanarak hayvanlarını otlatan Kırmızıgül, günde bir kez süt sağım işlemi yaptığını anlattı. Hayvancılıkla aile geçimini sağladıklarını belirten Kırmızıgül, “Bundan başka gelirimiz yok. Hayvancılıkla geçiniyor, süt sağıyor, yavruları oluyor ve satıyoruz. Birazını damızlık olarak bırakıyoruz. Akşam 9’a kadar hayvanlarla birlikteyim ve ardından onları ahıra koyup çocuklarımın yanına gidiyorum” dedi. Kırmızıgül, kendisine sunulan destekler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.