Kırmızıtaş Mahallesi’nde Yangın Çıktı

YANGINDA YAŞANANLER

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangın, 10 ev ve 17 ahırın zarar görmesine yol açtı. Yangın, pazar günü saat 14.30 sularında başladı. Vatandaşların acil ihbarı üzerine, mahalleye 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyünce, mevcut ekiplerin müdahalesi yetersiz kaldı. Bu nedenle, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait yangın köpüklü söndürme aracı ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler ve jandarma ile polisin TOMA’ları takviye olarak gönderildi. Ekiplerin ve vatandaşların iş birliği neticesinde, yangın, önceki gün saat 19.00 civarında kontrol altına alındı. İş makineleriyle sabaha kadar süren yoğun mücadele sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

KEDİYİ KURTARAN KAHRAMAN

Yangın sırasında, komşu Yeşilyayla Mahallesi’nden gelen Muharrem Karahan, alevler arasında mahsur kalan bir kediyi fark etti. Cesaretle alevlerin arasına girerek kediyi kurtaran Karahan, daha sonra çeşme suyuyla yıkayarak kedinin durumunu iyileştirdi. Karahan, “Yangın çok büyüktü. Komşu mahalleden yardım etmek için geldim. Alevlerin sardığı bir evin içinden ses duydum. Dumanlar arasında kedinin çaresizce beklediğini gördüm. Hemen içeri girip onu çıkardım. Çeşme suyuyla yıkayarak kendine gelmesini sağladım. Biraz daha geç kalsam yaşayamayacaktı. Onu kurtardığım için çok mutluyum” şeklinde duygularını paylaştı.