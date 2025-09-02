Kırmızıtaş’taki Yangında Kedi Kurtarıldı

YANGINDAKİ CAN KURTARMA MÜCADELESİ

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangında, 10 ev ve 17 ahır zarar gördü. Pazar günü saat 14.30 sıralarında başlayan yangına müdahale eden ekiplere, komşu mahalleden destek amacıyla gelen Muharrem Karahan, alevlerin arasında mahsur kalmış bir kediyi kurtardı. Yangın, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kırmızıtaş Mahallesi’nde çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ VE YARDIM

Yangın ihbarı üzerine mahalleye 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi gönderildi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, mevcut müdahale araçlarının yetersiz kalması sonucunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin yangın köpüklü söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler ile jandarma ve polisin TOMA’larıyla desteklendi. Ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla yangın, önceki gün saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. İş makineleriyle sabaha kadar süren çalışma sonunda yangın söndürüldü.

KEDİYİ KURTARIŞ HİKAYESİ

Yangın anında komşu mahallenin Yeşilyayla’dan yardıma gelen Muharrem Karahan, alevlerin sardığı bir evde mahsur kalan kediyi fark etti. Alevlerin arasına girerek kediyi kurtaran Karahan, ardından onu çeşme suyu ile yıkayarak canlandırdı. Karahan, “Yangın çok büyüktü. Komşu mahalleden yardım etmek için geldim. Alevlerin sardığı bir evin içinden ses duydum. Dumanlar arasında bir kedinin çaresizce beklediğini gördüm. Hemen içeri girip onu çıkardım. Çeşme suyuyla yıkayarak kendine gelmesini sağladım. Biraz daha geç kalsam yaşayamayacaktı. Onu kurtardığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.