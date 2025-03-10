Kirpi, Kek Ambalajından Kurtarıldı

KİRPİYİ KURTARAN ANASINIFININ GÖZLEMİ

Adıyaman’da, başına geçirdiği kek ambalajı yüzünden hiçbir şey göremeyen ve beslenemeyen kirpi, kurtarıldıktan sonra tekrar özgürlüğüne kavuştu. Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de, ambalajla etrafını göremeden yolun karşısına geçmeye çalışan kirpiyi fark eden bir muhabir, aracını durdurdu.

KURTARILIŞ ANININ GÖRÜNTÜSÜ

Konuya duyarsız kalmayan muhabir, kirpiyi video kaydına alarak, ambalajı kafasından çıkarttı. Ambalaj çıkarıldıktan sonra kirpinin korkmaması ve kendini sevdirmeye çalışması dikkat çekti. Videoda, kirpi ile muhabir arasında geçen tatlı diyalog izleyicileri gülümsetti.

ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMA ANI

Adeta özgürlüğüne kavuşan kirpi, gecenin ilerleyen saatlerinde yoluna devam etti. Bu olay, hayvanseverlerin ilgisini çeken bir durum olarak kaydedildi.