Kırpık, Felç Geçirip, Tedavi Oluyor

KIRPIK’IN HİKAYESİ

İzmit’te felç geçiren Terrier cinsi “Kırpık” adlı köpek, sahipleri tarafından bir hayvan barınağına terk edildi. Hayvansever Ömer Ayhan tarafından Ankara’ya taşınan ve veterinerde tedavi edildikten sonra yeniden ayağa kalkan Kırpık, şu an sahiplendirilmek için bekliyor. Yaklaşık bir yıl önce felç geçiren Kırpık, sahipleri tarafından barınağa bırakıldı. Engelli hayvanların tedavisine destek veren Ömer Ayhan, barınaktan Kırpık’ı alarak, 2 ay önce Ankara’daki bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü. 5 yaşında olduğu tahmin edilen köpek, havuz terapisi ve fizyoterapi seanslarıyla yeniden ayağa kalkmayı başardı.

KIRPIK’IN TEDAVİ SÜRECİ

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, “Kırpık, İzmit’teki evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birden felç geçirmiş. Muhtemelen bel fıtığı nedeni ile bu durumu yaşadı. İstanbul ve İzmit’te tedavi imkanı bulamayınca barınağa bırakıldı. Kırpık, engelli hayvanların tedavisiyle ilgilenen Ömer Ayhan tarafından bize getirildi ve tedavi süreci başladı. Yapılan tedavilerin ardından Kırpık, yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Ancak bir bacağında henüz his yok. Tedavisi tamamlanana kadar Kırpık, bizimle kalacak. Sağlığına kavuşmasının ardından Ömer Ayhan’ın yanına, Kocaeli’ye dönecek ve yeni bir yuva bulması için çalışmalara başlayacak” şeklinde konuştu.

Hayvanlarla empati kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Denli, “Her insan bir engelli adayıdır. Sevdikleriniz sizden vazgeçseydi ne hissederdiniz? Bu düşünce, hayvanlar için de geçerliyken, onların da duyguları var. Her şeyi hissediyor ve anlıyorlar. Yaşadıkları zorluklar, çoğu durumda tedavi olabiliyor. Şartları olmayan durumlar için bile hayvanların hayatını kolaylaştıran yöntemler mevcut. Bu tür hastalıklara sahip hayvanların terk edilmesi, bana çok vicdansızca geliyor. Kırpık, bu anlamda şanslı bir köpek oldu” diye ekledi.