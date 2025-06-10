Kırpık, İzmit’te Terk Edilen Köpek

Kırpık, felç geçirip terk edildi

İzmit’te, felç geçiren ‘Kırpık’ isimli Terrier cinsi köpek, sahipleri tarafından barınağa bırakıldı. Hayvansever Ömer Ayhan’ın çabalarıyla Ankara’ya götürülen köpek, veterinerdeki tedavisi sonrasında tekrar ayağa kalkmayı başardı ve sahiplenilmeyi bekliyor. Yaklaşık 1 yıl önce İzmit’te felç olan Kırpık, sahipleri tarafından bir hayvan barınağına terk edildi. Engelli hayvanların tedavisine destek olan Ömer Ayhan, köpeği barınaktan alarak iki ay önce Ankara’da bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirdi.

Kırpık’ın tedavi süreci

Kırpık’ın, havuz terapisi ve fizyoterapi işlemlerinin ardından yeniden yürümeye başladığı belirtiliyor. 5 yaşında olduğu düşünülen köpek, iyileşme sürecinin ardından sahiplendirilecek. Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, “Kırpık, İzmit’te yaşadığı evin bahçesinde nedenini bilmediğimiz bir sebeple aniden felç geçiriyor. Muhtemelen bel fıtığı yüzünden bu durumu yaşamış. İstanbul ve İzmit’te tedavi imkanı bulamayınca barınağa terk edilmiş. Ömer Ayhan, Kırpık’ı bularak tedavi için bize getirdi. Yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Bir bacağında şu an için his yok. Kırpık, tedavisi bitene kadar bizde kalacak. Sağlığına kavuştuğunda mezuniyet töreni olacak ve Ömer Ayhan’ın yanına geri dönecek. Kendisi için yeni bir yuva arayışına gireceğini söyleyebiliriz” dedi.

Hayvanlara sahip çıkmak gerekli

Denli, insanların hayvanlarla empati kurmasının önemine dikkat çekti. Denli, “Her insan bir engelli adayıdır. Sevdikleriniz sizden vazgeçseydi bu durum nasıl bir his oluştururdu? Aynı mantık hayvanlar için de geçerli. Onların duyguları var ve her şeyi anlıyorlar. Sahip oldukları durumlar, tedavi edilebilen durumlar olabiliyor. Çaresiz kalan hastalıklar için bile hayvanların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yeni yöntemler geliştiriliyor. Terk edilmeleri ise çok vicdansızca. Kırpık bu durumun içinde şanslı sayılabilecek bir köpek oldu” şeklinde konuştu.