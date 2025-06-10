Kırpık, Terk Edilmiş Bir Köpektir

KIRPIK’IN HÜZÜN DOLU HİKAYESİ

İzmit’te felç geçiren ‘Kırpık’ isimli Terrier cinsi köpek, sahipleri tarafından barınağa terk edildi. Hayvansever Ömer Ayhan, köpeği Ankara’ya getirerek veterinerde tedavi ettirdi. Şimdi, yeniden ayağa kalkmayı bekleyen Kırpık, sahiplenilmeyi umuyor. Yaklaşık bir yıl önce İzmit’te felç geçiren Terrier cinsi köpek, sahiplerince hayvan barınağına bırakıldı. Engelli hayvanların tedavisine destek olan hayvansever Ömer Ayhan, köpeği barınaktan çıkararak 2 ay önce Ankara’daki bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirdi. 5 yaşında olduğu düşünülen Kırpık, havuz terapisi ve fizyoterapi süreçlerinin ardından yeniden hareket etmeye başladı. İyileşme süreci devam eden Kırpık, tedavisinin tamamlanmasının ardından sahiplendirilecek.

KIRPIK’IN TEDAVİ SÜRECİ

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, “Kırpık, İzmit’teki evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebeple aniden felç geçirdi. Muhtemelen bel fıtığı sebebiyle yaşanan bu durum, İstanbul ve İzmit’te tedavi imkanı bulamadığı için barınağa terk edilmesine yol açtı. Kırpık’ı, engelli hayvanların tedavisinde destek veren Ömer Ayhan getirerek tedavisi için gereken yardımı sağladı. Yaptığımız tedavilerle Kırpık, yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Ancak bir bacağında şu an his yok. Tedavisi tamamlandığında sağlığına kavuşmuş olacak ve Kırpık bizimle kalacak. Sonrasında ise kendisine Ömer Ayhan tarafından yeni bir yuva bulunacak” açıklamasında bulundu.

Her insanın hayvanlarla empati kurması gerektiğini ifade eden Denli, “Her insan, bir engelli adayıdır. Sevdikleriniz sizden vazgeçseydi ne hissederdiniz? Aynı mantık hayvanlar için de geçerli. Onların da duyguları var ve her şeyi anlayabiliyorlar. Yaşadıkları durumlar, çoğu zaman çaresi olan sorunlar. Çaresi olmayan durumlar için bile hayvanların hayatını kolaylaştıracak yöntemler mevcut. Onların bu hastalıklar sonucunda terk edilmesi bana çok vicdansızca geliyor. Kırpık, bu koşullar altında şanslı bir köpek oldu” diye ekledi.