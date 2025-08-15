Kırsal Kadınlar, Kaymakam Kalkan’ı Ziyaret Etti

İLÇEDEKİ İLK KADIN KAYMAKAM ZİYARET EDİLDİ

Erzurum’un Olur ilçesine atanan ilk kadın kaymakam Semanur Kalkan, kırsal Ormanağzı Mahallesi’nden gelen kadınlar tarafından ziyaret edildi. Kalkan, 1958 yılından bu yana ilçe olan Olur’a atanan ilk kadın kaymakam olarak görevine başladı. Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde görev yaparken 27 Mayıs 2025’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Olur’a atanan Kalkan’ı, yerel kadınlar çeyiz bohçaları ve yöresel ürünlerle karşıladı.

KADINLAR HEDİYELERİYLE KAYMAKAM KALKAN’I KUTLADI

Ziyaret sırasında, Ormanağzı Mahallesi’nde yaşayan Havva Aktürk, Nurcan Özmen, Gönül Aktürk ve Şükran Kalkan, Kaymakam Kalkan’a başarılar dileyerek çeyiz bohçası hediye etti. Çeyiz bohçasında, kadınların genç kızlar için el emeğiyle hazırladığı karnavas bezinden başörtüsü, sehpa örtüsü, iğne oyası yazmalar ve patikler yer aldı. Ayrıca Karnavas dut pekmezi, dut pestili, keş, ceviz ve kayısı reçeli gibi yöresel ürünler de Kalkan’a sunuldu. Ziyaret sırasında kadınlar, hediye ettikleri çeyizlik ürünlerin tanıtımını yaparak, Kalkan’ı köylerine davet etti.

KAYMAKAM KALKAN’IN SÖZLERİ

Kaymakam Semanur Kalkan, “Buranın kadınlarıyla aynı kültüre sahibiz. Getirdikleri hediyeler çok kıymetli, el emeği göz nuru ürünler. Benim için emek verip hazırlamışlar, her biri için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah köyümüzde bir araya geldiğimizde bu ürünlerle ilgili girişimci ruhla neler yapabiliriz, daha detaylı konuşuruz” diye belirtti. Havva Aktürk, “İlçemize yeni gelen Kaymakamımız Sayın Semanur Kalkan’ı makamında ziyaret ettik. Hediyelerimizi takdim ettik. Genç kızlarımızın çeyizine koyduğumuz el emeği ürünlerimizi ve köyümüzün yöresel tatlarını sunduk. Kendisiyle kısa ama samimi bir sohbetimiz oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz” dedi. Nurcan Özmen de kadın kaymakam atanmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek Kalkan’a görevinde başarılar diledi.