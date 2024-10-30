Kırsal Kalkınmaya 397 Milyon Lira Hibe

İBRAHİM YUMAKLI’DAN HİBE DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı” çerçevesinde değerlendirme süreci sona eren gıda işleme ve pazarlama sektörlerinde 38 projeye toplam 397 milyon lira hibe verileceğini duyurdu. Bu konu hakkında sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma hamleleri çerçevesindeki desteklerin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

DESTEKLENEN PROJELERİN EKONOMİYE KATKISI

Yumaklı, “IPARD III kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan gıda işleme ve pazarlama sektörlerine yönelik 38 proje daha hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 397 milyon lira hibe desteği ödenecek. Bu projeler tamamlandığında yaklaşık 800 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde açıklamada bulundu.