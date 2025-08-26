Kırsal Mahallede Kaza: Hüseyin Akmeşe

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, öğle saatlerinde ilçeye ait bir kırsal mahallede gerçekleşti. Dengesini kaybeden Hüseyin Akmeşe, boş bir havuza düştü ve bu düşme sonucu uyluk kemiği kırıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Akmeşe’ye ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ancak, Akmeşe’nin durumu kara yoluyla sevk için uygun olmayınca bölgeye ambulans helikopter talep edildi.

AMBULANS HELİKOPTERİ İLE SEVK

Kısa süre içinde bölgeye ulaşan ambulans helikopter, yaralıyı alarak Diyarbakır’a götürdü. Hüseyin Akmeşe, var olan ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.