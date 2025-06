Kırsal Mahalleleri Atla Ziyaret Ediyor

ALTERNATİF KAMU ZİYARETİ YÖNTEMİ

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde görev yapan Kaymakam Fatih Genel, alışılmış resmi ziyaretlerden farklı bir yaklaşım getiriyor. Resmi araçlar yerine atına binen Genel, mesai bitiminden önce kırsal mahalle yollarına yöneliyor. Atlı ziyaretlerin sıkı takipçileri olan köylüler, kaymakamın bu yaklaşımından oldukça memnun kalıyor.

HAFTALIK ATLI MAHALLE ZİYARETLERİ

Kaymakam Fatih Genel, haftanın belirli bir gününü at üzerinde kırsal mahalle ziyaretlerine ayırıyor. Atla köylere ulaşan kaymakam, vatandaşlarla birebir görüşerek sorunları yerinde dinliyor ve bu şekilde vatandaşın gönlünü kazanıyor. 33 merkez ve 34 kırsal mahalleden oluşan ilçe içerisinde, kaymakam birebir temasını sürdürüyor. Son bir ayda Aşağı Çobanisa, Hamzabeyli, Hacıhaliller, Yukarı Çobanisa ve Sancaklı Çeşmebaşı mahallelerine ziyaretler gerçekleştirdi.

ATA SEVGİSİ VE GENÇ NESİL

Kırsal bölgelere neden atla gittiğini açıklayan Kaymakam Genel, “Mahalle muhtarlarımıza ve köy kahvesine uğruyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Niye atla diye soruyorlar. At güzel bir canlı ve tarihimizde, kültürümüzde her zaman var olmuştur. Genç nesillerde at sevgisinin yeniden canlandığını görmek mutluluk veriyor. Atlı sporlar ve özellikle atlı okçuluk çok önemli. Gençlerimize bu konuda eğitim vermeye çalışıyoruz. Son yıllarda at ve atlı sporlara olan ilgi artmaya devam ediyor” dedi.

KÖYLÜLERLE DİREKT TEMAS

Her hafta farklı bir kırsal mahalleyi ziyaret ettiğini belirten Kaymakam Genel, “Mesai sonrasında makamdan ayrılıp plan dahilinde kırsal mahalleye gidiyorum. Atla gitmek keyifli, köylüler de memnun. Yollar genellikle asfalt ancak yine de toprak yollar daha keyifli oluyor. Köylülerin talepleri bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

SIRA DIŞI DEĞİL, GEREKEN BİR YAKLAŞIM

Kendini “sıra dışı” olarak nitelendirenlere de yanıt veren Genel, “Ben böyle bir şeyi yakıştırmak istemiyorum. Bence olması gereken bu. Normal olan bu” diye belirtti. Yaptığı son ziyaretlerde, köy kahvelerinde vatandaşlarla sohbet ederek muhtarlarla mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi. Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesi sakinleri, Kaymakam Genel’in ziyaretlerinden memnuniyetle bahsederek, “Kaymakam beyi her zaman aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz” dediler.