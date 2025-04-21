Kırsal Turizm, Sürdürülebilir Kalkınma Sağlıyor

KIRSAL TURİZM DEĞERİ VURGULANDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen “Kırsal Kalkınma ve Turizm” paneli, OMÜ Bafra Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin küresel ölçekte giderek artan bir değer kazandığını ifade etti. Bulut, “Kırsal turizm pazarının son yıllarda güçlü bir büyüme gösterdiğini” belirtti.

STRATEJİK ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bulut, kırsal turizmin yerel ekonomileri desteklemesi, kültürel mirası koruması ve sosyal değişimi teşvik etmesi ile kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasında kritik bir rol oynadığını açıkladı. Dünya genelinde kırsal turizm pazarının hızla büyüdüğünü ve bu büyümenin tarım turizmi, kültürel ilgi, hac rotaları ve çevre bilinci ile ilgili olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Samsun’un kırsal turizm açısından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu” belirten Bulut, “Doğru yönetilen turizm, kırsalda ekonomik fırsatlar yaratma, kadınları güçlendirme, kültürel mirası koruma ve kırsal kentsel göçü azaltma gibi yollarla sürdürülebilir kalkınmayı destekleyebilir” dedi.

Panel sonunda katılımcılar, Türk Turizm Tarihi Fotoğraf Sergisi’ni gezme fırsatı buldu. Katılımcılara, Atakum, Bafra, 19 Mayıs, Salıpazarı, Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Terme ilçelerinden gelen Kadın Girişimci Kooperatifleri ve öğrencilerin ürettiği yöresel lezzetler tanıtıldı. Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Sürmeli Kadın Derneği Başkanı Aşire Yılmaz ve ilçe protokolü ile davetliler katıldı.