Kırsal Yollar Sıcak Asfaltla Buluşuyor

KIRSAL YOLLARDA YENİ DÖNEM

Siirt’te, kırsal altyapının güçlendirilmesi amacına yönelik olarak merkezi ilçeye bağlı grup köy yolunda bitümlü sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Proje, Merkeze bağlı Konacık, Bostancık, Kışlacık ve Zorkaya köyleri ile Sütlüce, Çiçekli ve Demirkapı mezralarını kapsayan toplam 29 köyün merkeze bağlantısını sağlayan ana güzergahta gerçekleştiriliyor. 3.800 metre uzunluğundaki grup köy yolundaki sıcak asfalt uygulamaları, yerel yönetimler tarafından titizlikle denetleniyor.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ ARTIK GÜN GÜN ORTAYA ÇIKIYOR

Vali Kızılkaya, tamamen yerli ve milli imkanlarla kurulan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinde üretilen sıcak asfaltın köy yollarıyla buluşmasının, Siirt’in geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirtiyor. Kızılkaya, “Yıl sonuna kadar en az 100 kilometre BSK asfalt ve 450 kilometre yol bakım, onarım ve iyileştirme çalışması olmak üzere toplam 550 kilometrelik bir yol ağını kırsal kesimde hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diyor. Ayrıca, bu çalışmaların ihale yoluyla yapılması durumunda maliyetin yaklaşık dört katına çıkacağını vurguluyor, İl Özel İdaresinin sahip olduğu imkanlarla daha kaliteli, ekonomik ve hızlı bir hizmet sunmaya devam edeceklerini aktarıyor.

ULAŞIM KONFORU VE SOSYO-ECONOMİK GELİŞİM

Bu yatırımlar sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda, yapılan çalışmaların bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlaması planlanıyor. Bu tür projeler, hem kırsal alanlardaki yaşam standartlarını yükseltiyor hem de toplumsal gelişimi destekliyor.