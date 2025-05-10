Kırsalda Eğitim İçin Güç Birliği

KIRSALDA EĞİTİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Şanlıurfa’da, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Köy Okulları Değişim Derneği iş birliğiyle “Köyde Değişim, Eğitimde Yenilikle Başlar: Kırsalda Bütünsel ve Kapsayıcı Eğitim Kapasite Artış Programı” adı altında eğitimler başladı. Bu program, Şanlıurfa’nın kırsal alanlarında öğretmenlere yönelik bütüncül ve kapsayıcı eğitim sunmayı hedefliyor.

EĞİTİMLER DİVERSİFİKASYON SUNUYOR

KODA (Köy Okulları Değişim Ağı) Derneği’nin uzman eğitimcileri tarafından gerçekleştirilen program, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Eğitim, köylerde çocuk merkezli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çeşitli konuları kapsıyor. Katılımcı öğretmenler, drama, oyun temelli öğrenme, çoklu zeka kuramı, değerler eğitimi ve psikososyal destek gibi uygulamalı alanlarda eğitim alıyor.

Eğitim programı, kırsalda görev yapan öğretmenlerin yalnızlaşmasını önlemeyi, aralarındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve sürdürülebilir eğitim gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, eğitimin verildiği okulda öğretmenleri ziyaret ederek 3 aşamadan oluşan ve 2 gün sürecek programın verimli geçmesi dileğinde bulundu.

Fen Bilimleri Öğretmeni Ali Genç, projenin amacını “Kırsal bölgelerdeki eğitimin niteliğini arttırmak, her öğrencimize eşit ve nitelikli öğrenme fırsatları sunmaktır” şeklinde ifade etti. Genç, sahadaki ihtiyaçlara uygun ve çözüme odaklı bu çalışmalar için emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.