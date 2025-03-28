Kırsalda Sahte Define Haritasıyla Dolandırıcılık Operasyonu

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ

Kentin kırsal alanlarında dolaşan şüpheliler, eski kağıt sayfalarına çizdikleri haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser bulunduğunu ifade ediyor. Bu kişiler, haritalardaki belirli bölgeleri kazdırmak için köylülerle anlaşma sağlıyor. Yapılan kazılarda ortaya çıkan küp içerisinde heykeller bulunuyor. Şüpheliler, kazıya katılan köylülerle görüntülü görüşme yaparak, yurt dışında olduğunu söyledikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını bildiriyor. Sözde papaz, heykellerin Türkiye’de satışının zor olacağını, bu nedenle yurt dışında yüksek fiyatla alıp, satacağını belirtiyor. Bu süreçte köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplanıyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Dolandırıldıklarını fark eden kazıya katılanlar, durumu jandarmaya bildiriyor. Bu ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel bir ekip oluşturarak harekete geçiyor. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 ay süren teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri belirleniyor. Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınıyor. Şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda heykel, küp, sim kart, büyük miktarda para ve silah ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, Tunceli’ye götürüldükten sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.