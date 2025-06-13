Kırşehir Adalet Camisi Temeli Atıldı

KIRŞEHİR ADALET CAMİSİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kırşehir Adalet Camisi’nin temeli, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları bölgesinde atıldı. Gerçekleştirilen temel atma töreninde Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını vurguladı. Ener, “İmkanlar ölçüsünde azami gayret gösteriyoruz. Bu camimizin de temelini atıyoruz. Temel atma törenine iştirak eden protokolümüze, hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu hayırlı işe vesile olan herkese minnettarım.” şeklinde konuştu.

CAMİ YAPTIRMANIN VE HAYIRSEVERLİĞİN ÖNEMİ VURGULANDI

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, cami yaptırmanın ve hayırsever olmanın önemine değinerek dua etti. Törene katılanlar arasında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de bulunuyordu. Konuşmaların ardından, inşaat temeline ilk harç döküldü. Vali Demiryürek, caminin en kısa zamanda tamamlanmasını diledi.