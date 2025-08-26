Kırşehir Ahi Evran’da Eğitim Verildi

GENÇLERE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı’nda gençlere yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Afad İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, AFAD uzmanlarının farklı illerden gelen gençlere afet yönetimi ve farkındalığı ile çadır kurma eğitimleri verdikleri belirtildi. Bu eğitimler, gençlerin olası afet durumlarına karşı bilinçlenmelerini sağlamak ve temel müdahale becerilerini kazanmalarını hedefliyor. Ayrıca, uzmanlar afetler öncesinde ve sırasında nelerin yapılması gerektiği konusunda sunumlar yaptı.

UYUMLU VE GÜVENLİ ÇADIR KURMA EĞİTİMİ

Eğitimlerin uygulamalı bölümünde, afet sonrası barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadırların doğru ve güvenli bir şekilde nasıl kurulacağı gösterildi. Afetler hakkında yaptığı uyarılarla uzmanlar, eğitimlerle gençlerin bilinçlenmesini ve genel direncin artmasını sağlarken, aynı zamanda kişisel gelişim ve toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.