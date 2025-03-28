Kırşehir Bayram Namazı Saati Öğrenildi

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ NE ZAMAN?

Kırşehir’de yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak bayram namazı için saat bilgisini araştırıyor. “Kırşehir bayram namazı saati kaçta?” sorusuna yanıt arayanlar için bilgi verelim. Kırşehir’de bayram namazı saati 07.01’dir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kırşehir’de kılınacak olan bayram namazı, iki rekattan oluşur. İlk rekatta, niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sübhaneke duası okunduktan sonra eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınır. Ellerin yanlara salınmasının ardından bir kez daha tekbir alınır ve eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çeker ve açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu esnada imamı dinler. Daha sonra rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta imam, gizlice “Besmele” çeker ve açıkça “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu süreçte sessizce imamı dinler. Daha sonra yine iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Ardından tekbir alınarak eller yine yanlara salınır. Son olarak 4. tekbir alınır ve bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz, rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak namaz tamamlanır. Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. İmam hatip daha sonra bayram hutbesini okumaya başlar.