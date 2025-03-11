Kırşehir Beyazay Derneği’nden Yardım Organizasyonu

YARDIM ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırşehir Beyazay Derneği Temsilciliği, Ramazan ayının ilk haftasında ihtiyaç sahibi bireylere yönelik önemli bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Dernek, 110 gıda kolisi dağıtırken, ayrıca 65 bin çek dağıtımı yaptı.

DESTEK HAREKETİ SÜRECEK

Beyazay Derneği Kırşehir Temsilcisi Adnan Göçmen yaptığı açıklamada, başlatılan yardım hareketinin sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti. Göçmen, “İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığımız bu hareketi 12 ay boyunca sürdüreceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Dernek yetkilileri, ilerleyen süreçte de farklı sosyal yardımlar ve destek projeleriyle ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.