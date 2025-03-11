Haberler

Kırşehir Beyazay Derneği’nden Yardım Organizasyonu

YARDIM ORGANİZASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırşehir Beyazay Derneği Temsilciliği, Ramazan ayının ilk haftasında ihtiyaç sahibi bireylere yönelik önemli bir yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Dernek, 110 gıda kolisi dağıtırken, ayrıca 65 bin çek dağıtımı yaptı.

DESTEK HAREKETİ SÜRECEK

Beyazay Derneği Kırşehir Temsilcisi Adnan Göçmen yaptığı açıklamada, başlatılan yardım hareketinin sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını ifade etti. Göçmen, “İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlattığımız bu hareketi 12 ay boyunca sürdüreceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Dernek yetkilileri, ilerleyen süreçte de farklı sosyal yardımlar ve destek projeleriyle ihtiyaç sahibi bireylere ulaşmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Ramazan Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'de Ramazan ayı boyunca gıda güvenliğini sağlamak için denetimler sıklaştırıldı. Ekipler, fırınlar, marketler, pastaneler ve kasaplarda incelemelerde bulundu.
Haberler

Akra Gran Fondo Antalya Kayıtları Devam Ediyor

Antalya Kemer'de 18-19 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek Akra Gran Fondo, amatör bisikletçiler için 98K ve 49K parkurlarıyla heyecan verici bir yarış sunacak. Kayıtlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.