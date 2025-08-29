Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı Açılıyor

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Geçici olarak kapatılan Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, şap hastalığı tedbirleri çerçevesinde 31 Ağustos’ta yeniden faaliyete başlayacak. Kırşehir Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, bu hastalık nedeniyle hayvan hareketliliğinin kısıtlandığı ve pazarın bir süre kapalı tutulduğu belirtildi. Aşılama oranının yüzde 85’in üzerinde olduğu Kırşehir’de, canlı hayvan pazarının açılması için hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

AÇILIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, hayvan satış ve bekleme alanlarında kapsamlı bir temizlik ile dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılıyor. Özellikle vatandaşların sık kullandığı hayvan giriş-çıkış, bekleme ve araç park alanlarında temizlik ve kireçleme çalışmaları yapıldığı vurgulandı. Böylelikle çevrenin hijyenik olması ve halk sağlığının korunmasına yönelik etkili tedbirlerin alındığı kaydedildi.

HAŞERELERE KARŞI ETKİLİ MÜCADELE

Pazar alanında toprak ve beton zeminlerde oluşabilecek haşere, bit, pire ve sinek gibi hastalık taşıyıcı canlılara karşı ilaçlama yapılarak daha kalıcı hijyenik bir ortam sağlandığı belirtildi. Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nın, 31 Ağustos Pazar gününden itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.