Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı’nda Boğa Satıldı

KIRŞEHİR CANLI HAYVAN PAZARI’NDA REKOR SATIŞ

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda, 1 ton 25 kilogram ağırlığında ‘Paşa’ isimli bir boğa, 230 bin TL’ye satıldı. Boğanın sahibi Abdullah Köksal, “Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL’ye verdik” diye belirtti.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kurban Bayramı’na yaklaşırken Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı’nda hem şehir içinden hem de dışından hayvanlar getirilmeye devam ediyor. Küçükbaş hayvanların satış fiyatı 16 bin liradan başlayıp 22 bin liraya kadar çıkabiliyor. Büyükbaş hayvanlar için ise hisse fiyatları 30 bin TL’den başlıyor.

Pazarın en değerli büyükbaşı olan ‘Paşa’nın 1 ton 25 kilogram ağırlığında olduğunu belirten Abdullah Köksal, “Damızlık tosunlarımızı kendi yaylım mallarımızla üretiyoruz. Yaylımdan aldık geldik. Burada da arkadaşımıza nasip oldu. Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL’ye verdik” ifadelerini kullandı.